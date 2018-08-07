В России ожидается рост цен на колбасы и мясные полуфабрикаты

СЕГОДНЯ 07:51 2018-08-07T07:52:05+03:00

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В ближайшее время стоимость колбас и мясных полуфабрикатов в России может резко увеличиться. Такие изменения связаны, прежде всего, с повышением закупочных цен на сырье, которые достигли своего исторического максимума.

По данным крупнейших российских производителей, только с января 2018 года свиная лопатка подорожала, в среднем, на 53% до 267 рублей за 1 кг. В прошлом году цена за тот же период выросла всего на 17%. Также наблюдается рост стоимости свиных полутуш и окорока без кости. При этом в последнее время ситуация лишь ухудшилась.

За минувшие три недели свинина подорожала на 20%, а индюшатина на 40% с середины мая. Также повысились цены на курятину (25%).

Специалисты считают, что такие изменения на рынке связаны с увеличением сроком поставок сырья и нарушениями условий сделок. Речь идет о том, что многие поставщики реализуют мясо по гораздо более высокой цене, чем прописана в договоре. Также наблюдается подорожание кормов.

Еще одной причиной увеличения цен на отдельную продукцию может быть запрет на импорт бразильского мяса, и, соответственно, уменьшение конкуренции на внутреннем рынке, передает газета "Ведомости.

По мнению главы Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, все вышеперечисленное в ближайшее время приведет к росту розничных цен на мясную продукцию до 5–12%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за четыре года российских продуктовых контрсанкций еды собственного производства в нашей стране стало гораздо больше, но вот ее стоимость повысилась.