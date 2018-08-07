За недолив бензина заправки будут штрафовать на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-07T10:25:43+03:00

За недолив топлива на заправках будут штрафовать на 500 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Российские водители могут надеяться, что в скором времени с топливом наведут настоящий порядок. Так, с недоливом будут бороться.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что недобросовестных заправщиков ждет наказание в виде крупного штрафа, если подтвердится, что бензин наливается не по норме.

Новый законопроект об ужесточении административной ответственности за недолив бензина на заправках предполагает штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год. Сумма может набежать внушительная. А повторное нарушение и вовсе может привести к миллионным штрафам.

Статистика показывает, что ситуация с недоливом меняется в лучшую сторону. Если в 2015 году фиксировали примерно 20% таких нарушений, то по итогам прошлого года - уже 11,5%, а в I полугодии 2018-го - 9,4 %.

- С 29 января этого года в России действует закон об оборотных штрафах. То есть за нарушения на АЗС штрафы берутся в зависимости от выручки, полученной от реализации топлива. Росстандарт проводит постоянные проверки. За первые 5 месяцев действия закона оборотные штрафы за нарушение физико-химических характеристик топлива применялись в отношении 50 АЗС. Общая сумма взысканий составила 28,5 млн. рублей. Средний размер штрафа превышает полмиллиона рублей. Это в 10 раз больше, чем в 2016 и 2017 года, - рассказывает Денис Мантуров в интервью «Комсомольской правде».

Если законопроект примут, то штраф за первый недолив бензина может составить 1% от выручки, но не менее 500 тыс. руб. А за повторное нарушение - уже 3%, но не менее 2 млн. руб.

Полный текст интервью главы Минпромторга Дениса Мантурова читайте на сайте kp.ru.