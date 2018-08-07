Росатом разработал «вечный» ядерный реактор для российских подводных лодок

СЕГОДНЯ 10:54 2018-08-07T10:54:17+03:00

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Государственная корпорация «Росатом» разработала ядерный реактор для подводных лодок, который не требует замены топлива в течение всего жизненного цикла АПЛ.

«Завершена разработка, изготовление, и были проведены межведомственные испытания двух транспортных активных зон — оптимизированной активной зоны для АПЛ четвёртого поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля и уникальной в отечественной истории активной зоны с ресурсом на весь жизненный цикл корабля», - говорится в сообщении «Росатома».

Активная зона — центральная и самая важная часть реактора, в которой протекает управляемая цепная реакция. Как отметил в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов, создание реактора без необходимости дозаправки существенно повышает боеготовность подводных сил ВМФ.

По его словам, перезарядку реактора на флоте называют «операций номер один», и ее продолжительность может составлять более месяца — все это время боевой состав флота ослаблен на одну единицу.

«С таким же реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы», - уверен Попов.