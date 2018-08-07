Однопартиец Порошенко раскритиковал идею прервать железнодорожное сообщение с Россией
Отмена пассажирского железнодорожного сообщения между Украиной и Россией усложнит жизнь сотен тысяч простых граждан. Об этом заявил замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко.
Таким образом он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который ранее сообщил, что его ведомство рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой.
«Идею отменить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией считаю бредом. Это из разряда — «назло бабушке отморожу уши»… Это просто очень усложнит жизнь сотен тысяч украинцев, у которых по ту сторону границы родные и близкие», - написал Гончаренко на своей странице в Facebook.
По его словам, подобные меры не «остановят шпионов» и не «подорвут» российскую экономику. Гончаренко подчеркнул, что поездом «Москва-Одесса» ездят не представители власти, а простые люди, которые стремятся повидать родных.
«И которые все равно будут ехать, только в муках и проклиная тех, кто эту гениальную идею родил. Министр Омелян пусть лучше занимается Hyperloop. Толку нет, зато хоть вреда нет», - резюмировал парламентарий.
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