Еврокомиссия намерена сократить выдачу "золотых паспортов"

СЕГОДНЯ 15:52 2018-08-07T15:53:11+03:00

Теперь получить гражданство стран ЕС в обмен на инвестиции в их экономику будет гораздо сложнее

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Европейская комиссия намерена значительно сократить количество так называемых "золотых паспортов", которые выдаются гражданам стран, не входящих в ЕС, в обмен на приобретение недвижимости или крупные инвестиции в экономику. Такое заявление сделал еврокомиссар по юстиции Вера Юрова.

По ее словам, многие недобросовестные граждане используют "золотые" документы для отмывания денег и подрыва безопасности Евросоюза, поэтому в комиссии сильно обеспокоены увеличением случаев их выдачи.

"Мы не хотим пускать троянского коня в ЕС. Некоторые страны-участницы должны делать больше для того, чтобы гражданством не наделялись преступники, ставящие под угрозу безопасность Европы и занимающиеся отмыванием денег", - цитирует Spiegel Юрову.

Новые директивы по данному процессу будут разработаны и опубликованы уже осенью. Сейчас же больше всего претензий у ЕК таким странам, как Кипр, Греция и Мальта, которые чаще всего предоставляют свое гражданство в обмен на инвестиции. Между тем обладателями "золотых паспортов", в основном, становятся россияне, выходцы из бывших республик СССР и Китая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что недавно и Черногория заявила о готовности предоставлять гражданство тем иностранцам, которые вложат 350-550 тысяч евро в проекты урбанизации отдельных регионов.