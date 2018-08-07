Звезду фильма «Такси» прооперировали после драки в ночном клубе

СЕГОДНЯ 18:03 2018-08-07T18:04:24+03:00

В НИИ глазных болезней имени Гельмгольца отметили, что травма у актера Сами Насери была тяжелая

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Во вторник, 7 августа, стало известно, что французского актера Сами Насери, избитого в одном из московских клубов, прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

Как уточнила пресс-секретарь научно-исследовательского института Фатима Кочева, операция прошла успешно. При этом она подчеркнула, что у звезды фильма «Такси» была тяжелая травма.

«В НИИ глазных болезней им. Гельмгольца только что прооперирован известный французский актер Сами Насери. <…> Актер все еще под наркозом. Была тяжелая травма. Врач сказал, что операция прошла успешно», - сказала официальный представитель офтальмологического центра ТАСС.

Стоит отметить, что за лечением француза следит главный специалист-офтальмолог России Владимир Нероев.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 5 августа, Сами Насери вместе с братом Ларби отдыхал в ночном клубе, расположенном на Тверской улице. Там у актера произошел конфликт с одним из посетителей, который в результате перерос в драку. Причем в ходе потасовки оппонент сильно ударил артиста по лицу.