В Москве задержали троих подозреваемых в избиении звезды «Такси» Сами Насери

СЕГОДНЯ 18:47 2018-08-07T18:48:13+03:00

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Во вторник, 7 августа, появилась информация о задержании троих подозреваемых в избиении французского актера Сами Насери в ночном клубе в центре Москвы. Между тем, как уточнили журналистам в правоохранительных органах, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

«В настоящее время задержаны трое подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела», - сказал источник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 5 августа, Сами Насери вместе с братом Ларби отдыхал в ночном клубе, расположенном на Тверской улице в центре столицы. Там у актера произошел конфликт с одним из посетителей, который в результате перерос в драку. Причем в ходе потасовки артист получил сильный удар в лицо.

А ранее во вторник, 7 августа, стало известно, что звезду фильма «Такси» прооперировали в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. При этом там подчеркнули, что у актера была тяжелая травма.