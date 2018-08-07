2018-08-07T21:15:49+03:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о правилах упрощенного получения гражданства РФ

Документ предлагает наделить президента полномочиями составлять списки иностранцев, имеющих право получить паспорт нашей страны в упрощенном порядке
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуму внесли законопроект о правилах упрощенного получения гражданства РФВ Госдуму внесли законопроект о правилах упрощенного получения гражданства РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 7 августа, правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий внести изменения в федеральный закон «О гражданстве РФ», а именно изменить правила упрощенного получения российского паспорта.

Так, документ предлагает наделить президента нашей страны полномочиями определять категории иностранцев, имеющих право стать гражданами России в упрощенном порядке.

Как считают в кабинете министров, вступление в силу разработанного ими законопроекта, который уже размещен в базе данных нижней палаты парламента, позволит принять в гражданство РФ соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой. Речь идет о тех странах, где происходят вооруженные конфликты или смена власти.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, разработать данный законопроект в июне поручил президент РФ Владимир Путин.

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