2018-08-07T21:36:55+03:00
В мире

Истребитель НАТО по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией

Предположительно, снаряд мог упасть на землю в 40 километрах к северу от Тарту
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель EurofighterИстребитель EurofighterФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 7 августа, стало известно, что истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету «воздух-воздух». Инцидент произошел в 15:44 мск над населенным пунктом Пангоди.

Как выяснилось, снаряд улетел в северном направлении. Причем, несмотря на то, что у него активирован режим самоуничтожения, Силы обороны Эстонии считают, что ракета вполне могла упасть на землю в 40 километрах к северу от Тарту.

В настоящее время военные уже приступили к поиску ракеты. При том они попросили местных жителей в случае обнаружения снаряда не трогать его, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке, передает ТАСС.

Кстати, отметим, «военные ошибки» случались и ранее. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе военные США в Ираке по ошибке расстреляли из вертолета семь человек. При этом еще 11 пострадали в результате воздушной атаки сил международной коалиции.

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