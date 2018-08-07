2018-08-07T21:56:28+03:00
Происшествия

На Кипре психически больной мужчина протаранил ворота генконсульства РФ

Инцидент произошел в городе Лимасол
Дарья ИВАШКИНА
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Злоумышленник был задержан охраной и передан полицииЗлоумышленник был задержан охраной и передан полицииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 7 августа, на Кипре мужчина протаранил на своем легковом автомобиле ворота российского консульства. Инцидент произошел в Лимасоле около 12:00 по местному времени (совпадает с московским).

Причем после того как мужчина въехал в закрытые ворота, он пытался проникнуть в здание диппредставительства нашей страны. При этом он что-то невнятно кричал и разбил стекло на входе. Однако затем он был задержан охраной и передан полиции.

А чуть позднее выяснилось, что злоумышленник - это 45-летний психически больной человек: как оказалось, ранее он уже лечился в психиатрической клинике, сообщает кипрское агентство новостей CNA.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно похожий случай произошел в Северной Корее. Там в июне местный житель протаранил ворота посольства США в Сеуле.

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