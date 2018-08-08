2018-08-08T02:06:24+03:00
Политика

Глава МИД Ирана: Мир не последует за импульсивными «твиттерными» диктатурами США

Зариф ответил Трампу на твит с просьбой о «мире во всем мире»
Юлия ДИВЕЕВА
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Bинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Bинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Импульсивные «твиттерные» диктатуры США надоели мировому сообществу. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Так он прокомментировал обещание американского лидера Дональда Трампа устроить Тегерану беспрецедентные санкции.

«Любой, ведущий дела с Ираном, не будет работать с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!», - написал хозяин Белого дома в своем микроблоге.

«Истерики и написанные капслоком твиты не изменят того факта, что мир по горло сыт односторонними действиями США. Прекращение торговли США и уничтожение 100 тысяч американских рабочих мест - это прекрасно для нас, но мир не последует за импульсивными «твиттерными» диктатурами», - ответил Зариф в Тwitter.

Он предложил Вашингтону поинтересоваться мнением ЕС, России, Китая и десятков других торговых партнеров Ирана об американских санкциях.

«Напомнинаю: международные отношения — это не конкурс красоты с надоевшими клише о желании «мира во всём мире». И не в первый раз подстрекатель к войне заявляет, что он ведёт войну за «мир во всём мире», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — международного соглашения, в соответствии с которым Иран отказался от ядерных амбиций в обмен на отмену санкций.

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