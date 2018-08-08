Помпео по телефону посоветовал Порошенко выполнить условия МВФ

СЕГОДНЯ 03:18 2018-08-08T03:19:06+03:00

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Власти Украины должны выполнить требования международного валютного фонда (МВФ). С таким призывом госсекретарь США Майкл Помпео обратился к президенту Незалежной Петру Порошенко во время их телефонного разговора.

«Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

В ведомстве отметили, что Помпео и Порошенко обсудил ряд двусторонних вопросов, и госсекретарь заверил украинского лидера, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, закон об антикоррупционном суде, который долго был камнем преткновения между Киевом и МВФ, вступил в силу 14 июля. Ранее 7 июня закон был одобрен в Верховной раде. Документ был одним из требований МВФ для продолжения кредитования Украины. Судебная инстанция должна начать действовать в течение года.

Как писал сайт kp.ru, МВФ в мае отказался продолжать оказывать финансовую помощь Украине, если депутаты Верховной рады не примут его вариант законопроекта о создании антикоррупционного суде. Организация не захотела идти на компромисс с украинскими законодателями.