Иванов: США в 2008 году заверяли, что Саакашвили не развяжет войну в Южной Осетии

СЕГОДНЯ 05:39 2018-08-08T05:39:30+03:00

Кондолиза Райс признала позже в личных переговорах, что экс-президент Грузии виновник вооруженного конфликта

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Соединенные Штаты в 2007 и 2008 годах были уверены в том, что тогда президент Грузии Михаил Саакашвили не решиться развязывать войну в южной Осетии. В этом Вашингтон неоднократно уверял и Москву, рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В то время он занимал пост вице-премьера, курировавшего ОПК, а до этого - пост министра обороны.

«Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет», - сказал Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что любой «объективный обозреватель прекрасно понимает, что не Москва являлась источником этого конфликта». И последующее развитие событий подтверждает, что мировое сообщество поняло это.

«Признание независимости Абхазии и Южной Осетии, и реакция на это Запада показали, что в глубине души все западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации, почему это произошло», - уверен спецпредставитель президента.

После завершения конфликта Кондолиза Райс заверяла российскую сторону, что США не имеют отношения к этому нападению.

«Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она умная женщина», - заявил Иванов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию. Частично была разрушена столица республики Цхинвал..