Греция без объяснений отказала в визах православным священникам

СЕГОДНЯ 06:58 2018-08-08T07:00:10+03:00

Церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский направил письмо послу Греции в России с жалобой, но не получил ответа

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Власти Греции отказали нескольким служителям Русской православной церкви в разрешении на въезд в страну. Об этом сообщили сами священники.

Как рассказал настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей, тур по православным святыням в Греции его семья купила еще в начале 2018 года.

«Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и конечно, подспудно было желание провести пару дней на Святой горе. Мы подали документы на шенгенскую визу на всю семью. Я, матушка и шесть детей, одному из них три года. Матушке и детям сразу дали визу, а вот мне пришел отказ — мол, нет обоснований пребывания на территории Греции», — сказал он.

По словам настоятеля, он дважды относил документы в консульство – через туроператора и лично. Биксей отметил, что его случай отказа в визе не единственный. Экс-глава патриаршей пресс-службы, церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский даже направил недоуменное письмо послу Греции в России Андреасу Фриганосу.

Священник напомнил, что бывал в Греции 15 раз, в том числе на научных конференциях, книжных ярмарках, в паломничестве, а также на отдыхе у друзей. Недавно он с семьей снова подавал документы на визу, и после этого ему позвонили из консульства, уточнить, правда ли он священник.

«В пачке поданых документов имелась справка, что я настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ. Я подтвердил, что это так, и прибавил, что мы едем на остров Крит», - расскал Вигилянский.

По егословам, 25 мая им все же выдали визы, но его жене сроком на три года, а ему лишь на месяц.

«Я спросил девушку, которая нам выдавала паспорта: почему так? Девушка ответила: зря вы написали, что вы священник — если бы написали, что пенсионер, то дали бы на три года», — пишет протоирей.

Он подчеркнул, что посол Греции оставил его письмо без ответа.

Как рассказывал сайт kp.ru, 11 июля стало известно, что Афины высылают двух российских дипломатов и запрещают въезд в страну еще двоим «за противоправные действия против национальной безопасности».