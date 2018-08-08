2018-08-08T10:43:19+03:00
В мире

Американские сенаторы предложили объединить все антироссийские санкции

В Конгресс США поступил законопроект, требующий от Белого дома в значительной мере ужесточить отношение к Москве
Денис СУХОВ
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Американские сенаторы предложили объединить все антироссийские санкцииАмериканские сенаторы предложили объединить все антироссийские санкцииФото: REUTERS
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На рассмотрение Конгресса США поступил стостраничный законопроект, предлагающий объединить все антироссийские санкции в единую базу и призывающий Белый дом значительно ужесточить политику по отношению к Москве.

Авторами документа под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» (DASKAA) являются сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также их коллеги из демократической партии — Боб Мендес и Бен Кардин. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, законопроект предлагает объединить отдельные нормы об антироссийских санкциях — от закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (СAATSA) до «Акта Магнитского». Также предусматривается создание при Белом доме санкционного офиса, который будет координировать ограничения с европейскими партнерами.

Кроме того, сенаторы предлагают создать еще одну структуру - Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы. Его задачей будет противодействие попыткам «злокозненного влияния» России в мире и в США. С 2020 года авторы закона предлагают открыть для уязвимых к российскому воздействию государств фонд в $250 млн.

Не обошли вниманием и вопросы цензуры. Отдельно в документе приводится мнение Конгресса о том, что интернет-провайдеры должны разделить с властями ответственность за недопуск в США российской или иной другой иностранной пропаганды. Также предлагается создание отдельного офиса по кибербезопасности при Госдепартаменте.

В экономической части законопроект ограничивает операции с российским госдолгом и грозит санкциями семи российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ, ВЭБ, и Промсвязьбанку.

Впрочем, из текста законопроекта может сложиться впечатление, что его авторы больше обеспокоены не пресловутой «российской угрозой», а слишком «мягким» отношением президента США Дональда Трампа к Москве. От Белого дома сенаторы требуют поддержать все усилия по противодействию мнимому российскому вмешательству в демократические процессы в стране, публично потребовать от Москвы вернуть Крым Киеву, противодействовать сепаратизму на Украине, в Молдавии и Грузии, а также заставить Кремль отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Законопроект должен простимулировать Трампа к более активному исполнению CAATSA — тут предлагается сократить сроки отчетов по санкциям, расширить «кремлевский список» и начать поиск иностранных активов высших российских должностных лиц.

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