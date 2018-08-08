В Госдуме предложили отказаться от школьных домашних заданий

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-08T12:37:04+03:00

По мнению депутата Бориса Чернышова, у детей должно быть больше времени на игры на свежем воздухе

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В Государственной думе предложили полностью отказаться от школьных домашних заданий, поскольку дополнительная нагрузка на детей лишь вредит их здоровье. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов.

Он подчеркнул, что многие учебные заведения в других странах уже отказались от домашнего задания, и "ничего страшного" не произошло.

"Домашнее задание - это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях", - сказал депутат.

По его мнению, большой объем учебной нагрузки провоцирует апатию к образованию. Кроме того, выполнение домашнего задания и посещение множества развивающих секций и кружков негативно сказывается на здоровье.

Поэтому Чернышов считает, что учебный процесс в России необходимо сделать более интересным, а также дать детям возможность "отдышаться", чтобы у них было время поиграть на свежем воздухе, передает агентство "Москва".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в 2018 года учебный год в Москве стартует 3 сентября.