2018-08-08T13:13:23+03:00
Политика

Украина не смогла достичь паритета с РФ на Черном море

ВМС Украины признало, что достичь баланса сил с российским флотом на Черном и Азовском море пока невозможно
Елена АКИМОВА
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Украина признала, что пока уступает Черноморскому флотуУкраина признала, что пока уступает Черноморскому флотуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Киеве уверены, что обстановка на Черном и Азовском море между Россией и Украиной «имеет тенденцию к обострению». Учитывая это власти Незалежной заявляют о том, что им «необходим небольшой, но эффективный флот».

«Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором – москитный, на третьем – сбалансированный».

Теми силами, которыми располагает Киев сейчас, достичь паритета с РФ невозможно. Об этом говорится в заявлении командования ВМС Украины в Facebook.

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ», — написано в соцсети.

В ведомстве добавили, что Киев уже озаботился строительством сбалансированных ВМС, которые будут способны решать все задачи, которые поставит государство. Это планы долгосрочной перспективы. Они должны быть реализованы к 2036 году.

В перспективе власти хотят видеть флот как у Норвегии, Швеции и Израиля, пишет ФАН.

Ранее сайт kp.ru писал, что Черноморский флот будет охранять российских рыбаков от укранского гостерроризма. Это потребовалось после захвата судна "Норд", которое шло под российским флагом.

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