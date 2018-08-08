Чемпион мира по легкой атлетике Николас Бетт погиб в автокатастрофе‍

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-08T13:46:31+03:00

Его машина врезалась в ограждение и вылетела в кювет в кенийском графстве Нанди

Изменить размер текста: A A

Чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами 2015 года Николас Бетт погиб в автокатастрофе в кенийском графстве Нанди. Об этом сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Страшная авария произошла во вторник, 7 августа, когда 28-летний спортсмен возвращался со сборов. По версии следствии, автомобиль кенийца наехал на кочку, после чего водитель потерял управление. В результате машина врезалась в ограждение, перевернулась и вылетела в кювет. От полученных травм мужчина скончался, передает BBC.

В юности Бетт занимался волейболом и лишь потом перешел в легкую атлетику. Сначала спортсмен бегал на дистанцию в 110 м, а в 2014 году его потенциал привлек внимание тренера Винсента Мумо. Уже через год Бетт стал первым в истории Кении чемпионом мира по бегу на дистанции меньше 800 метров. Он победил в забеге на 400 метров с барьерами, установив тем самым национальный рекорд. Из-за травмы, полученной в 2017 году, атлету пришлось сделать перерыв, но он вернулся в форму к 2018 году.

По данным IAAF, у погибшего спортсмена остались двое детей - близнецы в возрасте двух лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля этого года погибла также олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибека Скофтеруд. Тело 38-летней женщины было обнаружено на берегу одного из островов на юге Норвегии.