Бывшая девушка Немцова поборется за звание «Мисс Украина Вселенная»

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-08T15:31:51+03:00

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Бывшая возлюбленная убитого в Москве политика Бориса Немцова Анна Дурицкая принимает участие в конкурсе «Мисс Украина Вселенная». Один из организаторов мероприятия подтвердил, что девушка подала заявку и выйдет на сцену 14 августа в Киеве.

«Анна Дурицкая, да, есть такая девушка [среди участниц конкурса], конечно, — подтвердил Николай Литвиненко, один из организаторов. — Достаточно посмотреть наши паблики в Instagram и других социальных сетях и увидеть, что она принимала участие во всех съемках, репетициях и так далее».

«Мисс Украина Вселенная» пройдет в роскошной гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Помимо Дурицкой за корону поборются еще несколько известных участниц. Это подруга мужа Ани Лорак Яна Беляева и финалистка последнего сезона украинского реалити-шоу «Холостяк» Галина Присташ, пишет ФАН.

Попасть на мероприятие может любой, кто готов забронировать столик. Минимальная цена входного депозита составляет 13 тысяч рублей, максимальная – 32 000 рублей.

Ранее kp.ru рассказывал об убийстве политика Бориса Немцова. Киллер расстрелял его в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Его спутница Анна Дурицкая стала главной свидетельницей уголовного дела.