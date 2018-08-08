2018-08-08T15:18:56+03:00
Экономика

Курс доллара на 9 августа 2018 года составит 63,59 рублей

Официальный курс доллара на 9 августа 2018 года вырос на 5,25 копеек
Денис СУХОВ
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Курс доллара на 9 августа 2018 года составит 63,59 рублейКурс доллара на 9 августа 2018 года составит 63,59 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный курс доллара на 9 августа 2018 года установлен на уровне 63,5950 рублей, что на 5,25 копеек больше показателя предыдущего дня. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Банка России.

Таким образом, стоимость национальной валюты, выраженная в долларах, снизилась на 0,08%.

Курс евро на четверг прибавил 25,79 копеек до уровня в 73,8211 рублей.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на основании официальных курсов на 9 августа составит 68,1967 рулей.

Рубль слабеет по отношению к иностранной валюте и в ходе торгов на Московской бирже — к 13:40 мск доллар поднимался до 64,6 рублей (+1,15 рубля), что является максимальным значением с ноября 2016 года.

Евро укрепился на 1,36 рублей, до 74, 93 рублей — наивысший показатель с начала мая этого года.

По мнению экспертов, на фоне традиционно низкой летней активности на рынке на курсе рубля мгновенно сказываются любые негативные новости. На этот раз таковой стала инициатива группы американских сенаторов, поданная в Конгресс США.

Законопроект под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» предлагает объединить все антироссийские санкции на единой основе, а также консолидировать собственные и международные усилия по пресловутому «сдерживанию России».

В частности, речь в документе идет о введении санкций в отношении российского госдолга, энергетического сектора и крупнейших государственных банков страны.

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