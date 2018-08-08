В московском парке нашли тело женщины в чемодане
В среду, 8 августа, в Воронцовском парке на юго-западе Москвы нашли тело женщины в чемодане. Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
"По данным следствия, 8 августа в Воронцовском парке на юго-западе Москвы сотрудники обнаружили чемодан, в котором лежало тело женщины. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказала Иванова.
Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте случившегося работают следователи и криминалисты. Обстоятельства смерти и личность погибшей выясняются, передает ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове Московской области Александр Семин арестован на два месяца.