В московском парке нашли тело женщины в чемодане

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-08T17:10:41+03:00

В парке на юго-западе Москвы нашли тело женщины в чемодане Фото: "КП" Архив

По данным Следственного комитета, тело обнаружено в среду в Воронцовском парке

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В среду, 8 августа, в Воронцовском парке на юго-западе Москвы нашли тело женщины в чемодане. Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, 8 августа в Воронцовском парке на юго-западе Москвы сотрудники обнаружили чемодан, в котором лежало тело женщины. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказала Иванова.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте случившегося работают следователи и криминалисты. Обстоятельства смерти и личность погибшей выясняются, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в Серпухове Московской области Александр Семин арестован на два месяца.