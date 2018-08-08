Минфин РФ скептически относится к возможным новым санкциям США на российский госдолг

СЕГОДНЯ 23:29 2018-08-08T23:29:24+03:00

Минфин не поверил в санкции США против российского госдолга‍ Фото: REUTERS

В российском ведомстве отметили, что подобные инициативы звучали и раньше, но так и не прошли

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В министерстве финансов РФ скептически отнеслись к возможным новым санкциям США на российский госдолг. В ведомстве отметили, что такие инициативы звучали и раньше, но так и не прошли.

"Сегодня российский финансовый рынок в очередной раз оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России", — заявили в Минфине РФ.

Там отметили, что американский Минфин США ранее в докладе конгрессу сообщил о том, что подобные решения отрицательно повлияют на инвесторов США, передает ТАСС.

Напомним, ранее несколько республиканцев и демократов предложили на рассмотрение американского конгресса проект закона, который подразумевает новые санкции в отношении России, в частности против государственного долга.

По мнению сенаторов, новые санкции необходимо ввести из-за "продолжающихся попыток России вмешаться в выборы в США".

Напомним, в США больше года продолжается расследование приписываемого России вмешательства в выборы президента США 2016 года. Доказательств таких действий пока предоставлено не было. В Москве эти обвинения категорически отрицают.