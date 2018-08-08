Генпрокурор Венесуэлы: В покушении на Мадуро участвовали 19 человек

СЕГОДНЯ 23:43 2018-08-08T23:43:53+03:00

Следствие установило причастность 19 человек к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро Фото: REUTERS

Люди, финансировавшие атаку на венесуэльского президента находятся в Колумбии и США

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В покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро непосредственно участвовали 19 человек. Об этом 8 августа сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб

По его словам, прямая причастность почти двух десятков подозреваемых была доказана в ходе допросов, обысков и экспертиз. Предположительные заказчики преступления, финансировавшие подготовку покушения на главу государства, находятся за границей. Сааб в их числе назвал проживающих в Колумбии Райдера Руссо, полковника Боливарианской национальной гвардии Освальдо Гарсиа, а также находящегося в США Османа Дельгадо.

Генпрокурор прокурор рассказал, что Венесуэла направит запросы властям США и Колумбии на оказание содействия в расследовании покушения на Мадуро, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 4 августа в Каракасе произошло покушение на президента страны. Во время выступления Мадуро на военном параде к нему приблизились два дрона, начиненные взрывчаткой. Один из них успел взорваться. ранения получили семь сотрудников силовых структур. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.