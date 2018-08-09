2018-08-09T01:52:23+03:00
В мире

В Венесуэле лишили депутатской неприкосновенности двоих подозреваемых в покушении на Мадуро

Суд арестовал одного и выдал ордер на арест второго депутата Национальной ассамблеи
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы от оппозиции - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс лишены своей депутатской неприкосновенности по решению Конституционной ассамблеи страны. Обоих парламентариев подозревают в в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро.

Ранее, 7 августа, власти Венесуэлы обнародовали видеозапись, на которой один из задержанных по этому делу называет имена Рекесенса и Борхеса в числе тех, кто непосредственно имеет отношение к попытке убийства главы государства.

В тот же день сотрудники Боливарианской службы национальной разведки задержали Рекесенса. Борхес выехал из страны. Он назвал действия венесуэльских властей «ничем не оправданным произволом», передает ТАСС.

Суд 8 августа выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса.

Напомним, сайт kp.ru писал 4 августа, что на президента республики было совершено покушение. Во время военного парада в Каракасе к трибуне, где стоял Мадуро, были направлены дроны с подвешенной к ним взрывчаткой. Один успел взорваться. В результате инцидента ранения получили семеро сотрудников силовых структур. Сам Мадуро не пострадал.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение .

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