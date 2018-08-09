2018-08-09T02:22:31+03:00
Политика

Ассанж изучает запрос США о даче показаний по делу о «вмешательстве» РФ в выборы

Адвокат журналиста отметил, что его клиент мог бы ответить на вопросы сенаторов по интернету
Юлия ДИВЕЕВА
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Основатель сайта WikiLeaks Джулиан АссанжОснователь сайта WikiLeaks Джулиан АссанжФото: REUTERS
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Основатель сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж получил запрос от комитета сената США выступить с показаниями по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил его адвокат Карлос Поведа.

По его словам, Ассанж сейчас изучает возможность выполнить просьбу комитета, при этом он консультируется со своими юристами. Поведа отметил, что если его клиент согласиться дать показания, то сделает это посредствам интернета.

Однако это выполнимо лишь при вмешательстве вмешательство президента Эквадора Ленина Морено. Поскольку власти этой страны еще в марте ограничили Ассанжу возможность выходить во всемирную паутину с территории своего посольства в Лондоне, где уже много лет скрывается австралийский журналист, передает РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, WikiLeaks в официальном микроблоге в Twitter разместила копию письма, подписанного главой комитета сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром.Документ приглашает Ассанжа на слушания специального комитета по разведке Сената Конгресса по якобы имевшему место вмешательству России в выборы президента США 2016 года. Данный комитет проводит двухпартийное расследование по этому делу.

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