Посольство РФ в США назвало новые санкции «драконовскими»

СЕГОДНЯ 05:38 2018-08-09T05:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Введенные Вашингтоном под надуманным предлогом санкции в отношении России являются «драконовскими». Такое заявление сделало Посольство РФ в США.

В Дипмиссии отметили, что все обвинения в применении Россией нервно-паралитического газа в Солсбери против экс-шпиона британской разведки Сергея Скрипаля по-прежнему не подкреплены никакими доказательствами.

«На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения. В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России», - говорится в заявлении на сайте Посольства РФ в Вашингтоне.

Дипломаты отметили, что напомнили Госдепартаменту США свои предложения по делу Скрипалей, которые неоднократно излагали в письмах Посольства в американское внешнеполитическое ведомство.

«Подтвердили, что мы неизменно выступаем за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных», - подчеркнули в дипмиссии.

Также дипломаты сообщили, что предложили Госдепартаменту обнародовать всю двустороннюю переписку по событиям в Великобритании и введению санкций, но американская сторона пока не дала своего ответа.

Как писал сайт kp.ru, 8 августа Госдепартамент США заявил о введении новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Они вступят в силу 22 августа 2018 года.