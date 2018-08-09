2018-08-09T09:22:23+03:00
Политика

Сирия готова предложить россиянам религиозные туры

В Дамаске заверяют, что теперь на территории республики достаточно безопасно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Для туристов в Сирии сейчас безопасноДля туристов в Сирии сейчас безопасноФото: REUTERS
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Сирийские власти планируют развивать религиозный туризм для привлечения в страну россиян. Такое заявление сделал посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад.

Он заверил, что после семи лет гражданской войны в Сирии наконец-то вновь стало безопасно. Этим летом республику посетили первые российские туристы, которые отметили высокий уровень организованности и гостеприимство местных жителей. Кроме того, до начала военного конфликта это направление было довольно популярно у наших граждан.

"Сирия хочет создать надежный фон для сотрудничества с Россией. Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам. Гости также смогут посетить исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры", - цитирует газета "Известия" Хаддада.

Примечательно, что найти что-то интересное для себя смогут представители всех религиозных конфессий. Так, например, в городе Маалюле есть христианский женский монастырь Св. Феклы, а в Дамаске расположено множество мечетей.

Переговоры о сотрудничестве с российской стороной в сфере туризма уже ведутся на самом высоком уровне. Отмечается, что никаких проблем с получением сирийской визы у наших соотечественников не возникнет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале августа на юго-западе провинции Эль-Кунейтра был уничтожен последний оплот террористов. Кроме того, Дамаск восстановил контроль над сирийско-иорданской границей.

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