Девять мигрантов погибли в результате крушения лодки у берегов Турции

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-09T13:07:28+03:00

Жертвами трагического инцидента стали две женщины и семь детей

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У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами из Ирака и Сирии, которые пытались добраться до Греции. В результате инцидента погибли не менее девяти человек.

Кораблекрушение произошло у берегов района Кушадасы провинции Айдын. По предварительным данным, среди погибших числятся семь детей и две женщины. Еще четырех человек удалось спасти. По словам самих беженцев, всего на борту находились 13 пассажиров.

По данным агентство "Анадолу" к месту происшествия были стянуты катера Службы береговой охраны республики.

Стоит отметить, что такие случаи довольно часто происходят в водах Средиземного и Эгейского морей. Жители охваченных войной и бедностью стран пытаются бежать в Европу, но многие так и не добираются до нее.

Так, например, ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале июля перевозившее мигрантов судно затонуло у берегов Ливии. В результате кораблекрушения без вести пропали 63 человека. Спасти удалось лишь 41 беженца.