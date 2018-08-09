К 2021 году в Подмосковье начнут производить электроэнергию из мусора

СЕГОДНЯ 15:27 2018-08-09T16:07:48+03:00

Каждый комплекс, а всего в Подмосковье их планируется построить 4, будет приносить по 70 мегаватт электроэнергии ежегодно

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Первые два комплекса по термической переработке отходов в электроэнергию - в Сергиево-Посадском и Каширском районах - построят к 2021 году. Через год в эксплуатацию введут еще два предприятия по грубокой переработке отходов. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор компании РТ-Инвест Андрей Шипелов.

Перерабатываемые отходы пустят на вторсырье. То, из чего нельзя будет произвести полезные предметы, отправится на глубокую переработку, конечным продуктом которой станет электроэнергия. Однако запустить такой цикл пока нельзя, нужно построить соответствующие комплексы.

- Пока мы не построим наши заводы по термической переработке отходов в электроэнергию, так называемые хвосты - неперерабатываемые отходы - будут находиться на хвостохранилищах. Они кардинально отличаются от существующих полигонов: к примеру, из-за отсутствия органики, которая будет полностью перерабатываться, хвосты вообще не пахнут. После пуска заводов (по два в 2021 и 2022 годах) все хвосты будут переработаны. Каждое такое предприятие сможет ежегодно перерабатывать в электроэнергию по 700 тысяч тонн хвостов и превращать их в 70 мегаватт электроэнергии.

Энергия будет поступать в существующие сети. Себестоимость ее, конечно, выше, чем у основных генераций, однако, по словам Андрея Шипелова, из-за небольших объемов эта разница в общем тарифе будет размываться.

- На населении это не отразится вообще никак, а для промышленных предприятий тариф вырастет - но всего на одну десятую процента. Таким образом, бизнес и промышленность, поддержав этот проект через минимальное увеличение тарифа, позволят ежегодно перерабатывать миллионы тонн отходов, которые сегодня свозятся на полигоны. Здесь стоит напомнить, что тариф повышается на 5 % ежегодно, на этом фоне единовременный рост в одну десятую процентного пункта будет практически незаметным.