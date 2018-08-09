2018-08-09T16:07:48+03:00
Общество

К 2021 году в Подмосковье начнут производить электроэнергию из мусора

Каждый комплекс, а всего в Подмосковье их планируется построить 4, будет приносить по 70 мегаватт электроэнергии ежегодно
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Первые заводы по сжиганию мусора в Подмосковье построят уже к 2021 году.Первые заводы по сжиганию мусора в Подмосковье построят уже к 2021 году.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Первые два комплекса по термической переработке отходов в электроэнергию - в Сергиево-Посадском и Каширском районах - построят к 2021 году. Через год в эксплуатацию введут еще два предприятия по грубокой переработке отходов. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор компании РТ-Инвест Андрей Шипелов.

Перерабатываемые отходы пустят на вторсырье. То, из чего нельзя будет произвести полезные предметы, отправится на глубокую переработку, конечным продуктом которой станет электроэнергия. Однако запустить такой цикл пока нельзя, нужно построить соответствующие комплексы.

- Пока мы не построим наши заводы по термической переработке отходов в электроэнергию, так называемые хвосты - неперерабатываемые отходы - будут находиться на хвостохранилищах. Они кардинально отличаются от существующих полигонов: к примеру, из-за отсутствия органики, которая будет полностью перерабатываться, хвосты вообще не пахнут. После пуска заводов (по два в 2021 и 2022 годах) все хвосты будут переработаны. Каждое такое предприятие сможет ежегодно перерабатывать в электроэнергию по 700 тысяч тонн хвостов и превращать их в 70 мегаватт электроэнергии.

Энергия будет поступать в существующие сети. Себестоимость ее, конечно, выше, чем у основных генераций, однако, по словам Андрея Шипелова, из-за небольших объемов эта разница в общем тарифе будет размываться.

- На населении это не отразится вообще никак, а для промышленных предприятий тариф вырастет - но всего на одну десятую процента. Таким образом, бизнес и промышленность, поддержав этот проект через минимальное увеличение тарифа, позволят ежегодно перерабатывать миллионы тонн отходов, которые сегодня свозятся на полигоны. Здесь стоит напомнить, что тариф повышается на 5 % ежегодно, на этом фоне единовременный рост в одну десятую процентного пункта будет практически незаметным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, пропадут ли iPhone в России из-за санкций
Стоимость авиабилетов вырастет во второй половине августа
Причина смерти Тамары Дегтяревой: народная артистка РФ скончалась от остановки сердца
Новые мусоросжительные заводы дадут Подмосковью более трех тысяч рабочих мест
Россия займется проработкой ответных мер на новые санкции США
Лавров посетит Анкару по приглашению главы МИД Турции
Ученые установили вред от подсветки мобильных телефонов
В японском Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки
Греческий ПАОК отверг обвинения в бездействии во время инцидента с российскими журналистами
В Минэнерго новые санкции США назвали попыткой повлиять на рынок
Умерла Тамара Дегтярева, звезда фильма "Вечный зов"
Суд Киева оставил в силе продление ареста Савченко
Японские компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличены в мошенничестве
Премьер Эстонии сообщил, что фрагменты ошибочно запущенной ракеты все еще не обнаружены