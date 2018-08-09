В одном из лесов Таиланда обнаружено тело россиянина

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-09T14:03:06+03:00

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В одном из лесов провинции Удонтхани на северо-востоке Таиланда обнаружено тело россиянина, который погиб при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщил консул РФ в королевстве Владимир Пронин.

"Было установлено, что это российский гражданин Владимир Владимирович Фирсов, 1960 года рождения, из Салехарда", - рассказал дипломат.

По его словам, проживающие в Тюмени дети погибшего уже опознали своего отца по фотографиям. Между тем, по данным таиландских правоохранителей, тело россиянина пролежало в лесу более двух недель. Его удалось обнаружить только 6 августа.

С какой именно целью Владимир Фирсов приехал в Таиланд не сообщается. В настоящий момент российское посольство занимается выяснением обстоятельств его гибели. Одной из версий случившегося является самоубийство, однако родственники не согласны с такими выводами. По их утверждениям, у мужчины были большие планы на жизнь, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду, 8 августа, еще одно тело было обнаружено в Воронцовском парке на юго-западе Москвы. Полицейские нашли чемодан, в котором лежала мертвая женщина.