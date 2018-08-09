В Совфеде заявили, что Россия проявит рациональный подход при ответе на санкции США

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-09T14:30:20+03:00

В Совфеде заявили, что Россия проявит разумный подход при ответе на санкции США Фото: REUTERS

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Глава комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия изберет "разумный и рациональный" подход при формировании ответа на новые американские санкции.

"Ответный подход к новым санкциям будет разумный и рациональный. Нам есть чем ответить, если будет принято такое решение — это наши возможности, которые мы пока не включали", — сказал Рябухин.

Он подчеркнул, что ответные меры не навредят российским производителям, а будут помогать развитию экономики страны.

По словам сенатора, новые санкции США являются "самым хамским и циничным поведением на рынке". При этом он отметил, что Россия должна рассчитывать только на свои силы и возможности отечественной экономики.

"Нам надо избавиться от иллюзий международного разделения труда и рассчитывать только на свой экономический, природный и кадровый потенциал, а США надо, наконец, понять, что с Россией воевать, в том числе и с помощью санкций, бесполезно", — добавил Рябухин, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении РФ из-за якобы применения химического оружия в британском Солсбери. Также на прошлой неделе группа сенаторов внесла в конгресс США пакет антироссийских мер, включая санкции в отношении госдолга РФ.