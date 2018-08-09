2018-08-09T16:20:07+03:00
Общество

Причина смерти Тамары Дегтяревой: народная артистка РФ скончалась от остановки сердца

Стала известна причина смерти Тамары Дегтяревой, звезды фильма «Вечный зов»
Екатерина БОЛГОВА
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Актриса Тамара Дегтярева. Фото: Московский театр "Современник"/VK.comАктриса Тамара Дегтярева. Фото: Московский театр "Современник"/VK.com
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Стала известна причина смерти Тамары Дегтяревой — старейшей актрисы Московского театра «Современник» и звезды фильма «Вечный зов». Народная артистка России умерла от остановки сердца на фоне диабета и проблем с сосудами, заявили в театре «Современник».

Там отметили, что место и время прощания с актрисой еще не определено, передает «ФАН».

Напомним, ранее в «Современнике» сообщили о смерти Тамары Дегтяревой на 75-м году жизни.

«Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную», — говорилось в сообщении.

Тамара Дегтярева играла в спектаклях "С любимыми не расставайтесь", "Двенадцатая ночь", "Любовь и голуби", "Бесы", "Пигмалион", "Три товарища".

Также она приняла участие более чем в 30 фильмах, самые известные среди них - "Вечный зов", "Ищу человека", "Эшелон" и "Вишневый сад".

Актриса настолько была привязана к своей профессии, что даже потеряв ногу в ноябре 2012 года и будучи прикованной к инвалидному креслу, она продолжала играть роль Евдокии в спектакле "Время женщин".

Тамара Дегтярева в фильме «Вечный зов».

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