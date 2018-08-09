2018-08-09T17:46:00+03:00
Политика

Порошенко назвал дату перехода Вооруженных сил на лозунг «Слава Украине»

По словам президента Украины, новое приветствие военные начнут использовать с 24 августа
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко назвал дату перехода Вооруженных сил страны на лозунг «Слава Украине!». По его словам, новое приветствие военные начнут использовать с 24 августа. Глава государства отметил, что некоторое время обсуждал эту инициативу с главами министерств и ведомств.

«Мы посовещались с министром обороны (Степаном Полтораком) на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что принял решение использовать лозунг «Слава Украине!» в качестве приветствия с 24 августа. Впервые лозунг прозвучит в качестве официальной части церемонии парада в честь Дня независимости Украины, передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил Вооруженным силам заменить приветствие на фразу «Слава Украине!». На этот лозунг должны поменять приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаю здоровья!».

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