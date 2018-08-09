Захарова: РФ попросила Грецию разъяснить ситуацию с визами для священников РПЦ

СЕГОДНЯ 18:05 2018-08-09T18:05:46+03:00

Ранее несколько священников РПЦ заявили о том, что им отказали в получении греческой визы без объяснения причин

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия попросила посольство Греции разъяснить ситуацию с визами для священников Русской православной церкви.

Напомним, ранее несколько священнослужителей сообщили, что им отказали в получении греческой визы без определения причин. По их словам, это может быть связано с осложнением дипломатических отношений между Москвой и Афинами.

"Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, либо дать какие-то разъяснения на этот счет. И мы, соответственно, сейчас ожидаем реакцию греческой стороны", — сказала Захарова на брифинге в четверг, 9 августа.

Она отметила, что МИД РФ контролирует ситуацию с выдачей виз россиянам.

"И, конечно, любая дискриминация в выдаче виз — будь то по национальному, профессиональному, религиозному признаку – недопустима", — добавила дипломат.

В понедельник, 6 августа, посла Греции в России Андреаса Фриганаса вызвали в МИД РФ, где ему вручили ноту об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов 11 июля.