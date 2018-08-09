Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутили «пророссийские» дети в лагерях

СЕГОДНЯ 18:21 2018-08-09T18:21:44+03:00

Она считает, что в летних украинских лагерях не должно быть детей из ДНР и ЛНР

Изменить размер текста: A A

Украинскую детскую писательницу Ларису Ницой возмутило присутствие в летних лагерях детей из самопровозглашенных республик Донбасса.

Она отметила, что украинские власти должны не допускать присутствия в лагерях детей, "прославляющих Россию" и не поддерживающих военные действия в Донбассе.

"Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?" — сказала Ницой в эфире телеканала ZIK.

Она подчеркнула, что Киев должен заботиться о воспитании подрастающего поколения и не допускать ситуации, при которой в лагерях "сталкиваются лбами" дети, "исповедующие" различные политические взгляды.

Как сообщал сайт kp.ru, украинская писательница Лариса Ницой ранее неоднократно позволяла себе провокационные высказывания о русскоговорящих на Украине. Также она заявила, что настоящие русские – это украинцы, и призвала переименовать Россию в Московию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто на Украине призывает убить говорящих на русском языке

«Избранники украинского народа» Ирина Фарион и Лариса Ницой конкурируют в борьбе против «русского» (подробности).