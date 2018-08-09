Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутили «пророссийские» дети в лагерях
Украинскую детскую писательницу Ларису Ницой возмутило присутствие в летних лагерях детей из самопровозглашенных республик Донбасса.
Она отметила, что украинские власти должны не допускать присутствия в лагерях детей, "прославляющих Россию" и не поддерживающих военные действия в Донбассе.
"Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?" — сказала Ницой в эфире телеканала ZIK.
Она подчеркнула, что Киев должен заботиться о воспитании подрастающего поколения и не допускать ситуации, при которой в лагерях "сталкиваются лбами" дети, "исповедующие" различные политические взгляды.
Как сообщал сайт kp.ru, украинская писательница Лариса Ницой ранее неоднократно позволяла себе провокационные высказывания о русскоговорящих на Украине. Также она заявила, что настоящие русские – это украинцы, и призвала переименовать Россию в Московию.
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