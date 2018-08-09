2018-08-09T22:46:43+03:00
Политика

Песков: новые санкции США против России являются незаконными

По словам пресс-секретаря президента РФ, эти ограничительные меры не соответствуют международному праву
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые антироссийские санкции США. По его словам, анонсированные ограничительные меры не соответствуют международному праву. А также в Кремле считают неприемлемой увязку новых санкций с делом в Солсбери.

«Мы решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Россия не имеет никакого отношения к фактам использования химоружия», — сказал Песков журналистам в четверг, 9 августа.

Он добавил, что Москва не располагает данными и не имеет ответа Великобритании на соответствующий запрос.

Напомним, накануне Госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении России в связи с якобы применением ею химического оружия в британском Солсбери. Отмечалось, что новые ограничительные меры вступят в силу в конце августа 2018 года.

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