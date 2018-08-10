Жертвами пожара на западе Москвы стали два человека

СЕГОДНЯ 02:35 2018-08-10T02:51:50+03:00

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В ночь на пятницу, 10 августа, вспыхнул пожар в жилом доме на западе Москвы. Сообщение о возгорании в пятиэтажке, расположенной по адресу: улица 3-я Хорошёвская, дом №7, поступило на пульт дежурного в 01:16, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«На данный момент происходит горение на крыше жилого дома на площади 150 квадратных метров. В 01:40 объявлен ранг пожара №2», - говорится в сообщении.

Между тем, знакомый с ситуацией источник в экстренных службах города рассказал Интерфаксу о двух погибших. Собеседник агентства уточнил, что это пока лишь предварительные данные.

Напомним, 6 августа, как писал сайт kp.ru, москвичи увидели черный дым из-за торгового центра «Афимолл» и решили, что горит огромный магазин. Однако в ГУ МЧС Москвы опровергли эти слухи, объяснив, что пожара в здании ТЦ не было. В одной из построек рядом с торговым центром загорелся рубероид, строители его потушили до приезда пожарных.