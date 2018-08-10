2018-08-10T02:51:50+03:00
Происшествия

Жертвами пожара на западе Москвы стали два человека

Пожар вспыхнул в жилом доме на улице 3-я Хорошёвская
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Москве тушат пожар в жилом домеВ Москве тушат пожар в жилом домеФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В ночь на пятницу, 10 августа, вспыхнул пожар в жилом доме на западе Москвы. Сообщение о возгорании в пятиэтажке, расположенной по адресу: улица 3-я Хорошёвская, дом №7, поступило на пульт дежурного в 01:16, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«На данный момент происходит горение на крыше жилого дома на площади 150 квадратных метров. В 01:40 объявлен ранг пожара №2», - говорится в сообщении.

Между тем, знакомый с ситуацией источник в экстренных службах города рассказал Интерфаксу о двух погибших. Собеседник агентства уточнил, что это пока лишь предварительные данные.

Напомним, 6 августа, как писал сайт kp.ru, москвичи увидели черный дым из-за торгового центра «Афимолл» и решили, что горит огромный магазин. Однако в ГУ МЧС Москвы опровергли эти слухи, объяснив, что пожара в здании ТЦ не было. В одной из построек рядом с торговым центром загорелся рубероид, строители его потушили до приезда пожарных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат Петросяна рассказал о шансах Степаненко отсудить у мужа более половины имущества
Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг сектора Газа
Причиной смерти актера и режиссера Дмитрия Брусникина стала сердечная недостаточность
Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где снимался «Дом-2»
В госдепе США считают, что санкции помогут улучшать отношения с Россией
В покушении на Мадуро подозреваются уже 25 человек
Российские военные уничтожили беспилотник боевиков недалеко от авиабазы Хмеймим
Госдеп: США не станут вводить прямые санкции против «Аэрофлота»
Отец и мать Меланьи Трамп получили гражданство США
Власти США хотят разместить элементы систем ПРО в космосе
В Испании у исполнителя песни Despacito украли украшения на 2 млн евро
Песков: новые санкции США против России являются незаконными
Воры похитили регалии президента Боливии
В Мытищах автобус наехал на трех пешеходов