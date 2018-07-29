Из-за удара молнии вспыхнул пожар в Новой Москве

СЕГОДНЯ 03:48 2018-07-29T03:59:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время сильной грозы в Новой Москве вспыхнул пожар: разряд молнии угодил в частный трехэтажный дом, загорелась крыша. К месту чрезвычайного происшествия выехали пожарные и экстренные службы города.

«После удара молнии в поселке Кокошкино загорелась крыша трёхэтажного частного дома, площадь пожара выясняется», - сообщил в ночь на воскресенье Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу 28 июля, МЧС России предупредило москвичей о том, что в столице вечером ожидается гроза с градом и сильным ветром. Спасатели посоветовали горожанам переждать непогоду дома, а тем, у кого нет такой возможности, настоятельно рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя под деревьями.

Из-за грозы в Москве отменили первый российский концерт британской группы Gorillaz, которая должна была выступить на фестивале Park Live.