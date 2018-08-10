2018-08-10T06:06:52+03:00
Политика

Российский сторожевик «Адмирал Эссен» выследил американскую подлодку в Средиземном море

Экипаж фрегата в апреле, когда США с союзниками нанесли удар по Сирии, два часа держал субмарину типа «Огайо» на прицеле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» во время военно-морского парада в честь 320-й годовщины образования Военно-морского флота РоссииСторожевой корабль «Адмирал Эссен» во время военно-морского парада в честь 320-й годовщины образования Военно-морского флота РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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Сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Эссен» выследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо» в Средиземном море. Преследование длилось около двух часов, и все это время экипаж фрегата держал субмарину ВМФ США на прицеле.

Причем команде российского сторожевика удалось записать основные параметры американской подводной лодки. Данные будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету «стальной акулы».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России. Уточняется, что инцидент произошел в апреле, когда США с союзникамиВеликобританией и Францией – нанесли удар по Сирии, едва не обернувшийся Третьей мировой войной. Однако известно о нем стало только сейчас.

«Адмирал Эссен» вышел из Севастополя и направился в Средиземное море 13 марта, а вернулся из похода 30 июня, отмечает издание.

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