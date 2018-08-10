В Японии исчез с радаров спасательный вертолет

СЕГОДНЯ 08:51 2018-08-10T08:51:33+03:00

На борту пропавшего в районе вулкана Кусацу-Сиранэ воздушного судна находится девять человек

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В Японии разыскивают спасательный вертолет, на борту которого находится девять человек, сообщает агентство Kyodo.

Связь с экипажем винтокрылой машины пропала ранним утром в пятницу, 10 августа, в центральной японской префектуре Гумма, в районе извергавшегося в начале этого года вулкана Кусацу-Сиранэ. Известно, что спасатели должны были с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

Известно, что спасатели на исчезнувшем с радаров вертолете должны были с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в японской префектуре префектур Гумма разбился грузовой вертолет AS 332. Тогда в результате аварии погибли четыре человека.

А в феврале этого года недалеко от начальной школы в городе Кандзаки префектуры Сага упал и загорелся военный вертолет воздушных сил самообороны Японии.