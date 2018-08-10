Прокуратура проверит обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна и Сигала

СЕГОДНЯ 09:29 2018-08-10T09:29:29+03:00

Также будет рассмотрено дело о сексуальном насилии со стороны актера Энтони Андерсона

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Прокуратура Лос-Анджелеса приняла на рассмотрение дела, заведенные в отношении трех голливудских звезд - продюсера Харви Вайнштейна, а также актеров Стивена Сигала и Энтони Андерсона, которые обвиняются в сексуальных домогательствах. Такое заявление сделал окружной прокурор Грег Рислинг.

По его словам, проверку пройдут всего шесть дел о насилии. Подробности данных инцидентов не раскрываются, однако известно, что только Вайнштейна обвинили более 70 женщин. Речь идет о сексуальных преступлениях различного характера, в том числе изнасиловании и принуждении к оральному сексу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам продюсер отрицает свою вину. Более того, его адвокат Бен Брафман уверяет, что женщина, заявившая об изнасиловании, сама целых десять лет поддерживала сексуальную связь с Вайнштейном.

Сигала же обвинили в изнасиловании и неподобающем поведении. Так, например, актриса Джулианна Маргулис рассказала, что в 1989 году он пригласил ее в свой номер поздно вечером якобы на кастинг. Уже там актер заявил, что является целителем и попытался сделать знакомой массаж.

Что касается 47-летнего Андерсона, то обвинения против него были выдвинуты в июне. Мужчина якобы напал на женщину, пытаясь принудить ее к сексу.