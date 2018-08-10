2018-08-10T09:29:29+03:00
В мире

Прокуратура проверит обвинения в домогательствах в адрес Вайнштейна и Сигала

Также будет рассмотрено дело о сексуальном насилии со стороны актера Энтони Андерсона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Один из обвиняемых, продюсер Харви ВайнштейнОдин из обвиняемых, продюсер Харви ВайнштейнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуратура Лос-Анджелеса приняла на рассмотрение дела, заведенные в отношении трех голливудских звезд - продюсера Харви Вайнштейна, а также актеров Стивена Сигала и Энтони Андерсона, которые обвиняются в сексуальных домогательствах. Такое заявление сделал окружной прокурор Грег Рислинг.

По его словам, проверку пройдут всего шесть дел о насилии. Подробности данных инцидентов не раскрываются, однако известно, что только Вайнштейна обвинили более 70 женщин. Речь идет о сексуальных преступлениях различного характера, в том числе изнасиловании и принуждении к оральному сексу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам продюсер отрицает свою вину. Более того, его адвокат Бен Брафман уверяет, что женщина, заявившая об изнасиловании, сама целых десять лет поддерживала сексуальную связь с Вайнштейном.

Сигала же обвинили в изнасиловании и неподобающем поведении. Так, например, актриса Джулианна Маргулис рассказала, что в 1989 году он пригласил ее в свой номер поздно вечером якобы на кастинг. Уже там актер заявил, что является целителем и попытался сделать знакомой массаж.

Что касается 47-летнего Андерсона, то обвинения против него были выдвинуты в июне. Мужчина якобы напал на женщину, пытаясь принудить ее к сексу.

Еще больше материалов по теме: «Скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Состояние россиянки Бутиной ухудшилось из-за содержания в холодной камере
Медведев допустил введение уголовного наказания за увольнение пожилых работников
Огромный транспортник ВВС США уткнулся носом при посадке
В Японии исчез с радаров спасательный вертолет
Минтруд спрогнозировал показатели рождаемости в России
Актриса сериала «Счастливы вместе» Мария Симдянкина вышла из комы
Росгвардия предложила льготы ЧОПам за содействие полиции
Захарова оценила идею США "улучшить поведение" России с помощью санкций
В сезон гриппа и ОРВИ простуженных ребят будут отправлять из школ и детсадов по домам
Погода в Москве на 10 августа 2018 года: будет жарко и солнечно
Медведев заявил, что РФ отреагирует на объявление экономической войны
Стало известно, когда жена и дочь летчика Ярошенко прилетят в США
В ФРГ оценили влияние продуктового эмбарго России как «ограниченное»