2018-08-10T09:46:08+03:00
Политика

Медведев допустил введение уголовного наказания за увольнение пожилых работников

В настоящий момент готовятся предложения, предусматривающие самые жесткие меры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В будущем за увольнение пожилых работников надо будет отвечать по УКВ будущем за увольнение пожилых работников надо будет отвечать по УКФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил возможность введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников. Соответствующая поправка может появиться в российском законодательстве вскоре после повышения пенсионного возраста. Об этом глава правительства заявил на встрече с сотрудниками Кроноцкого заповедника.

"Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников", - рассказал Медведев.

Он подчеркнул, что сейчас подобные меры применяются в рамках защиты прав женщин, находящихся в декретном отпуске. Эту же систему запрета на увольнения можно применить и в отношении пожилых россиян.

По словам премьера, если предложения по введению уголовной ответственности будут поддержаны парламентом и президентом, то это создаст достаточно серьезные гарантии соблюдения правил. Однако каждый случай нарушения необходимо будет тщательно расследовать в отдельном порядке, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что просьба ужесточить ответственность за увольнения пожилых работников уже звучала в ходе общественных обсуждений. Тогда в Минтруде предложили решить вопрос радикально, введя уголовное наказания за увольнение сотрудника за 2 года до его пенсии. Эксперты же считают такую инициативу маловыполнимой.

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