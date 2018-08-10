Украина усилит военное присутствие в Азовском море из-за "блокады" побережья

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-10T13:05:32+03:00

В Киеве боятся, что Россия решит напасть на соседнее государство со стороны Черноморского региона

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Украина намерена усилить свое военное присутствие в Азово-Черноморском регионе, поскольку Россия якобы рассматривает эту территорию в качестве основного плацдарма для нападения на соседнее государство. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Александр Турчинов.

"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - приводятся слова политика на сайте СНБО.

Турчинов подчеркнул, что "одним из наиболее угрожающих направлений" надуманного им же нападения России остается Мариуполь. В связи с этим организация береговой обороны Украины в ближайшее время будет усилена, также планируется отработать противодействие сухопутным и морским провокациям.

Кроме того, в ближайшее время в Азовском море может появиться корабельно-катерная группа. Часть состава ВМС ВСУ просто перебазируют и развернут дополнительные посты наблюдения за береговой линией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что киевские власти продолжают говорить о "тенденции к обострению" обстановки на Черном и Азовском море и необходимости создания "небольшого, но эффективного флота".