Украина усилит военное присутствие в Азовском море из-за "блокады" побережья
Украина намерена усилить свое военное присутствие в Азово-Черноморском регионе, поскольку Россия якобы рассматривает эту территорию в качестве основного плацдарма для нападения на соседнее государство. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Александр Турчинов.
"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - приводятся слова политика на сайте СНБО.
Турчинов подчеркнул, что "одним из наиболее угрожающих направлений" надуманного им же нападения России остается Мариуполь. В связи с этим организация береговой обороны Украины в ближайшее время будет усилена, также планируется отработать противодействие сухопутным и морским провокациям.
Кроме того, в ближайшее время в Азовском море может появиться корабельно-катерная группа. Часть состава ВМС ВСУ просто перебазируют и развернут дополнительные посты наблюдения за береговой линией.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что киевские власти продолжают говорить о "тенденции к обострению" обстановки на Черном и Азовском море и необходимости создания "небольшого, но эффективного флота".
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