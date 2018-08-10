2018-08-10T13:30:54+03:00
Политика

Россия и Китай заблокировали запрос США в ООН по санкциям против КНДР

Соединенные Штаты хотели, чтобы Совбез организации внес компании трех стран в свой "черный список"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия не поддержала заявку США в Комитете Совета безопасности ООН на расширение санкций против КНДРРоссия не поддержала заявку США в Комитете Совета безопасности ООН на расширение санкций против КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Китай заблокировали запрос Соединенных Штатов о внесении в санкционный список Совета безопасности ООН трех организаций, зарегистрированных в РФ, КНР и КНДР.

Напомним, что ранее Минюст США расширил свой "черный список" в отношении Северной Кореи. В этот раз в перечень попали некий Ли Чжон Вон, который является представителем Внешторгбанка КНДР в Москве, российский коммерческий банк "Агросоюз", через которого якобы проводились денежные переводы в Пхеньян, и еще две организации - китайская Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co и северокорейская Ungum Corporation.

По мнению Вашингтона, они также занимались транзакциями в обход режима санкций и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, передает сайт kp.ru.

"Мы хотим подчеркнуть, что запросы на наложение [санкций], представленные в комитет, должны быть достаточно подтверждены информацией", - передает AFP со ссылкой на российское заявление.

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