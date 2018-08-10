Россия и Китай заблокировали запрос США в ООН по санкциям против КНДР
Россия и Китай заблокировали запрос Соединенных Штатов о внесении в санкционный список Совета безопасности ООН трех организаций, зарегистрированных в РФ, КНР и КНДР.
Напомним, что ранее Минюст США расширил свой "черный список" в отношении Северной Кореи. В этот раз в перечень попали некий Ли Чжон Вон, который является представителем Внешторгбанка КНДР в Москве, российский коммерческий банк "Агросоюз", через которого якобы проводились денежные переводы в Пхеньян, и еще две организации - китайская Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co и северокорейская Ungum Corporation.
По мнению Вашингтона, они также занимались транзакциями в обход режима санкций и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, передает сайт kp.ru.
"Мы хотим подчеркнуть, что запросы на наложение [санкций], представленные в комитет, должны быть достаточно подтверждены информацией", - передает AFP со ссылкой на российское заявление.