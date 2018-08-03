Российский банк попал под санкции США в отношении КНДР

СЕГОДНЯ 18:27 2018-08-03T18:27:08+03:00

В Вашингтоне заявили, что это учреждение якобы проводило денежные транзакции в Северную Корею, вопреки режиму ограничительных мер

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Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении КНДР и внесли в него физическое лицо из России и коммерческий банк "Агросоюз", зарегистрированный на территории нашей страны. Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Уточняется, что также в перечень попали китайская и северокорейская организации. Все они, по мнению американских властей, нарушили режим санкций США и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Так, проживающий в России Ли Чжон Вон, который, по информации Вашингтона, является представителем Внешторгбанка КНДР в Москве, якобы способствовал проведению денежных транзакций в Пхеньян через банк "Агросоюз". Две другие организации - китайская Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co и северокорейская Ungum Corporation - также обвиняются в переводе средств.

"Соединенные Штаты продолжат следить за соблюдением американских санкций и санкций ООН и перекрывать незаконные пути получения прибыли для КНДР. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не добьемся полной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", - цитирует ТАСС министра финансов США Стивена Мнучина.

Напомним, ранее появилась информация о том, что американские сенаторы предложили ужесточить антироссийские санкции. В МИД РФ выдвижение таких инициатив уже связали с политической обстановкой внутри самих Соединенных Штатов, передает сайт kp.ru.