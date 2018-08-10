Трамп распорядился в два раза повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции
В пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил о своем распоряжении в два раза увеличить пошлины на сталь и алюминий из Турции.
«Я только что утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает в отношении нашего очень сильного доллара!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что пошлины на алюминий сейчас будут повышены до 20%, на сталь — до 50%". Кроме того, американские лидер назвал «не очень хорошими» отношения США и Турции.
Напомним, в марте 2018 года президент США ввел пошлины на импорт стали в размере 25% и алюминия из 10% из разных стран. При этом ряд государств, среди которых была Турция, получили отсрочку. С 1 июня пошлины вступили в действие и для стран Евросоюза, Канады и Мексики.
Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан менять иностранную валюту на турецкие лиры, чтобы ответить тем, кто объявил Анкаре экономическую войну. В начале августа Минфин США ввел санкции в отношении главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. До этого Анкара не разрешила вернуться в США проживающему в Турции американскому протестантскому пастору Эндрю Брансону. Его обвиняют в связях с террористами.