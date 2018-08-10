Трамп распорядился в два раза повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-10T17:38:01+03:00

По словам президента США, отношения двух стран в настоящий момент "не очень хорошие"

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В пятницу, 10 августа, президент США Дональд Трамп заявил о своем распоряжении в два раза увеличить пошлины на сталь и алюминий из Турции.

«Я только что утвердил повышение вдвое пошлин на сталь и алюминий в отношении Турции, в то время как их валюта, турецкая лира, быстро падает в отношении нашего очень сильного доллара!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что пошлины на алюминий сейчас будут повышены до 20%, на сталь — до 50%". Кроме того, американские лидер назвал «не очень хорошими» отношения США и Турции.

Напомним, в марте 2018 года президент США ввел пошлины на импорт стали в размере 25% и алюминия из 10% из разных стран. При этом ряд государств, среди которых была Турция, получили отсрочку. С 1 июня пошлины вступили в действие и для стран Евросоюза, Канады и Мексики.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан менять иностранную валюту на турецкие лиры, чтобы ответить тем, кто объявил Анкаре экономическую войну. В начале августа Минфин США ввел санкции в отношении главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. До этого Анкара не разрешила вернуться в США проживающему в Турции американскому протестантскому пастору Эндрю Брансону. Его обвиняют в связях с террористами.