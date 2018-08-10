2018-08-10T22:41:59+03:00
Политика

Министр инфраструктуры Украины призвал украинцев не ездить на заработки в Россию

По словам Владимира Омеляна, между двумя странами необходимо создать «санитарную границу»
Екатерина БОЛГОВА
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Министр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянМинистр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянФото: YouTube
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его мнению, между Россией и Украиной нужно создать «санитарную границу».

«В первую очередь речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время», — сказал Омелян в эфире украинского телеканала «Прямой» в пятницу, 10 августа.

Он заявил, не понимает, чем могут заниматься украинцы «в отсталой, феодальной стране». По словам украинского министра, если гражданам Украины надо заработать, «то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты».

«В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница», — добавил министр.

Отметим, что Омелян ранее уже делал провокационные заявления. Так, 6 августа он сказал, что украинское правительство изучает возможность прекращения железнодорожного сообщения со страной-соседом. В министерстве экономического развития Украины назвали этот шаг нецелесообразным.

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