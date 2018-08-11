Госдеп: Помпео сообщил Лаврову о желании США улучшить отношения с Россией

СЕГОДНЯ 02:48 2018-08-11T03:00:24+03:00

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили также новые американские санкции и ситуацию в Сирии

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В телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео сообщил своему собеседнику о желании Соединенных Штатов улучшить отношения с Россией.

О беседе глав внешнеполитических ведомств двух стран рассказала американским журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, «Помпео подтвердил», что Вашингтон «добивается улучшения отношений» с Москвой, а также «согласился на будущий диалог». О каком именно диалоге идет речь, официальный представитель госдепа умолчала.

Зато поведала о том, что её шеф обсудил с российским министром «недавние санкции, введенные в отношении России в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года», а также «сохраняющиеся вызовы в Сирии», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее о телефонной беседе Лаврова с Помпео сообщила пресс-служба МИД России. В сообщении говорится, что российский министр высказал «категорическое неприятие» объявленных Вашингтоном очередных санкций из-за так называемого «дела Скрипалей».