В госдепе США назвали цель новых антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 05:24 2018-08-10T05:29:37+03:00

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Главная цель новых антироссийских санкций – попытка добиться от Москвы «более надлежащего поведения». Так заявила на брифинге в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, санкции могут быть очень эффективным инструментом, когда нужно побудить ту или иную страну к чему-то, чего хотят Соединенные Штаты. В качестве примера она привела Северную Корею, указав, что именно экономические ограничения «привели» КНДР за стол переговоров.

«Мы заметили, что санкции очень эффективны во многих случаях во всем мире», - пояснила руководитель пресс-службы госдепа.

Журналисты прямо спросили, чего американские власти хотят добиться санкциями от России.

«Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции — это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться добиться со стороны какого-либо правительства более надлежащего поведения», - ответила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа. Посольство РФ в Вашингтоне назвало очередные санкции «драконовскими».

В Кремле тоже заявили, что объявленные анонсированные ограничительные меры незаконны и не соответствуют международному праву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также в очередной раз подчеркнул, что наша страна не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери.