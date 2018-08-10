В госдепе США считают, что санкции помогут улучшать отношения с Россией

СЕГОДНЯ 00:16 2018-08-10T00:26:05+03:00

По словам Хезер Науэрт, экономические ограничения – один из инструментов, с помощью которого Вашингтон пытается повлиять на поведение Москвы

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Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Россией и надеются, что в этом им помогут антироссийские санкции. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге в четверг.

«Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции — это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения», - сказала она.

«Я говорю в широком смысле слова», - добавила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа. Посольство РФ в Вашингтоне назвало очередные санкции «драконовскими».

В Кремле тоже заявили, что объявленные анонсированные ограничительные меры незаконны и не соответствуют международному праву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также в очередной раз подчеркнул, что наша страна не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери.